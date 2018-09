Veroordeelden villamoord blij met rapport: eerste stap naar herziening

Ook de Roermondse advocaat Paul Acda, die de tot twaalf jaar cel veroordeelde Nevzat A. bijstaat, is verheugd met de duidelijke conclusies over de fouten en tekortkomingen die in deze zaak door met name door de politie zijn gemaakt. ,,Ik zal het advies gebruiken voor een verzoek tot herziening van deze strafzaak bij de Hoge Raad, zodat de zaak terugverwezen kan worden naar een gerechtshof om deze zaak in zijn geheel opnieuw te bekijken.’’



Ook Nevzat A. zelf is volgens de advocaat blij dat na ruim vijftien jaar er eindelijk een positieve wending komt in zijn dossier. ,,Aan de andere kant heb ik mijn cliënt ook gewaarschuwd dat we er nog niet zijn: de Hoge Raad moet nog inhoudelijk oordelen over deze zaak en ook een Gerechtshof moet opnieuw naar deze strafzaak kijken. De strijd is dus zeker nog niet gestreden.’’