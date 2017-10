Veroorzaker ongeval bij Velperbroek gepakt na vluchtpoging

ARNHEM - Op het Velperbroekcircuit in Arnhem is vrijdagavond na een zoektocht de veroorzaker van een ongeval opgepakt. De man was even daarvoor met zijn auto tegen een auto aangereden die voor het rode stoplicht bij het verkeersplein stond te wachten.

Dat gebeurde rond 23.15 uur op de IJsseloordweg. Het lijkt erop dat de man tussen de vangrails en de stilstaande auto wilde doorrijden. Daarbij veroorzaakte hij een grote ravage. De man is vervolgens gevlucht en werd even later nabij de President Kennedylaan in Velp door de politie opgepakt, aan de andere kant van de rotonde die aansluit op snelweg A12.

In de auto die geraakt werd bij de verkeerslichten zaten meerdere mensen. Een van hen is dusdanig gewond geraakt dat ze door de ambulance meegenomen is naar het ziekenhuis.