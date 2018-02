Vertraging op A12 richting Arnhem voorbij na ongeluk

foto's en video's 'Al die schandalen ook zo moe? #Metooooo!'

11 februari ARNHEM - In Arnhem, Rheden en Velp waren de optochten traditiegetrouw op zondag. In Arnhem werd voor het eerst een alternatieve route gereden over de Vijverlaan. Dat beviel niet alle carnavalsvierders even goed. Het gebrek aan publiek op deze alternatieve route zorgde volgens feestvierders voor een dip in de sfeer.