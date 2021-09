Vertrek van Coop-hoofdkantoor uit Velp komt regio Arnhem op fors banenverlies te staan: ‘Aderlating voor ons’

interview Voormalig profwiel­ren­ster Chantal keert terug tussen de fietsen: ‘Hier word ik heel blij van’

10 september In hartje Arnhem opent Pedaleur Bikes, met reguliere vestigingen in Doetinchem en Velp, Pedaleur Bikes Urban. Voormalig profwielrenster Chantal Beltman is nauw betrokken bij dit nieuwe avontuur van eigenaar Frank Arendsen.