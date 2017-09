'Vertrekpremie topman Alliander bespottelijk'

Gelderland is de grootste aandeelhouder van Alliander met 45 procent van de aandelen.

Zijspoor

De SP wil de kwestie woensdag aankaarten in een commissievergadering. SP-Statenlid Paul Kusters spreekt van een bespottelijk hoge vertrekpremie. Aanvankelijk leek het erop dat Molengraaf vrijwillig was opgestapt, nadat hij eerder een sabbatical had genomen. In dat geval zou hij geen recht hebben op een vertrekpremie. Gisteren meldde Alliander dat hij door de Raad van Commissarissen op een zijspoor is gezet en daardoor wel recht had op een contractueel overeengekomen vertrekregeling.

Halt

Kusters: ,,Hoe haalt een publiek bedrijf het in zijn hoofd om opnieuw zo met geld te smijten. De topman besluit zelf om op te stappen en krijgt dan alsnog een half miljoen euro mee? Dat is niet uit te leggen aan al die consumenten die via hun energierekening dit geld hebben opgehoest. Ik wil van het provinciebestuur van Gelderland weten wanneer zij als grootaandeelhouder dit een halt toeroept. Zo niet, dan ben ik benieuwd of alle opstappende werknemers bij Alliander vanaf nu een half miljoen meekrijgen.”