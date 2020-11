Verzet recyclingsbedrijf vertraagt Gashouderskwartier Arnhem: langer wachten op woning dreigt

Het recyclingsbedrijf Van Houtum, dat er vlakbij ligt, tekent andermaal verzet aan tegen de komst van de nieuwe wijk aan de oostzijde van het centrum nabij de Rijn. Ruzie met de gemeente leidde al tot vijf jaar vertraging in de bouw. Ditmaal gaat het om de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw die Van Houtum bestrijdt. Voor de nieuwe woningen in het Gashouderskwartier bestaat veel belangstelling.



Van Houtum baalt enorm van de woonbebouwing die naar het voormalige industriegebied oprukt. Verplaatsing van de onderneming met een vergoeding van gemeentezijde is tot nu toe uitgebleven. Advocaat Claes van Deutekom namens Van Houtum: ,,We willen geen woningen op zo’n korte afstand van zo’n zwaar bedrijf.”