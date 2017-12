Verzorgers rouwen om dode leeuw Burgers' Zoo: 'Welbewust doden is nieuw voor ons'

ARNHEM - Een leeuw die een van zijn eigen vrouwtjes doodt . Bij Burgers' Zoo in Arnhem is het incident van dinsdagmiddag hard aangekomen. ,,We hebben zoiets nog nooit meegemaakt’’, zegt parkmanager Wineke Schoo, meteen na een bijeenkomst met de verzorgers.

Heel af en toe komt het ook in het wild voor, weet zij inmiddels na wat internationale telefoontjes. Maar ook dan is het afwijkend gedrag.

Ooggetuige

Stan de Laat uit Overasselt en zijn zoontjes Teun (5) en Lucas (4) hadden zich hun bezoekje aan het Arnhemse dierenpark anders voorgesteld. Ze waren dinsdag de enigen die hebben gezien hoe mannetje Thor een van zijn drie vrouwtjes achtervolgde en in een hoekje van het terrein langdurig in haar nek beet. ,,Hij zette steeds opnieuw aan’’, zegt De Laat. De jongens hadden gelukkig niet alle details in de gaten. Ze hebben nadien goed geslapen.

Kadaver

Dierenarts Henk Luten van Burgers' Zoo kon woensdag niets anders constateren dan dat inderdaad de luchtpijp was doorgebeten. Het kadaver had de hele nacht nog in het leeuwenverblijf gelegen. 's Ochtends slaagden de verzorgers er in de drie nog levende leeuwen naar separeerhokken te lokken. Toen konden ze bij het dode dier. Het gaat naar de destructor.

Op sociale media krijgt Burgers' ervan langs. Leeuwen zouden niet in dierentuinen gehouden mogen worden. Maar het Arnhemse dierenpark doet het al bijna 100 jaar en heeft honderden leeuwen gefokt.

Eén keer eerder hebben dieren in Burgers' Zoo een soortgenoot gedood, vertelt Wineke Schoo. Dat was in de jaren 80, toen de dominante chimpanseeman Luit in zijn scrotum gebeten werd door twee rivaliserende mannen en doodbloedde. ,,Maar dat was anders, want dat waren concurrenten’’, zegt ze.

,,Verwondingen door spel of gevechten bij dieren zijn er zo vaak. Leeuwen vechten onderling wel om vlees, ook een man met zijn vrouwen. Maar welbewust doden, nee, dat is nieuw voor ons.’’

Vrouwengroep

Wat nu? Niets. Leeuwenman Thor mag gewoon doorleven in Burgers' Zoo met zijn resterende vrouwen. Al is er twee jaar geleden in de vrouwengroep, die dat jaar uit Denemarken naar Arnhem was gekomen, ook al een slachtoffer gevallen.

Een vrouwtje werd 's ochtends in de kooi dood aangetroffen. ,,Het ging toen om het sterkste dier, misschien was ze te dominant. Nu gaat het om de zwakste vrouw, op wie Thor altijd het eerst afging om vlees af te pakken. Maar niets wees erop dat dit zou gebeuren. De resterende twee vrouwen lopen geen risico, denken we. Ze worden door de man goed geaccepteerd.’’