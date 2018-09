Britse veteranen bejubeld tijdens hartverwarmende Airborne Wandeltocht

Indrukwekkende dankbaarheid

Meer dan 30.000 mensen legden vandaag de wandeltocht af en bezochten tussendoor de de vele monumenten die herinneren aan 'Operatie Market Garden'en de offers die jonge mensen in de Tweede Wereldoorlog hebben gebracht voor de vrijheid van vele generaties nadien. ,,Ik heb me jarenlang afgevraagd waar die ongelofelijke dankbaarheid van de Nederlanders vandaan komt'', mijmert John Lieberman, verzorger van de veteranen. ,,Ik kom uit Londen, bekijk alles natuurlijk vanuit het perspectief van ons land. Ik ging me pas later realiseren hoe verschrikkelijk het moet zijn geweest voor de Nederlanders om vijf jaar lang bezet te zijn geweest. Ons land is nooit bezet.’’

Wandelveteraan

Johan de Boer (77) staat erbij te genieten als de veteranen aan het eind van de dag voor de tent bij het Airborne Museum Hartenstein zitten en handen schudden met de jeugd. De Boer behoort tot de oudgedienden onder de wandelaars. Hij kreeg er vandaag een onderscheiding voor. ,,Ik heb 70 van de 72 tochten meegelopen. Toen ik 5 jaar oud was vonden ze me te zwak van gezondheid om hem mee te lopen. Dat was 1946, een jaar na de oorlog. Ze waren ook bang voor polio in die tijd, daar bestond nog geen vaccin tegen. Vanaf 1948 ben ik aan de wandel gegaan, samen met een buurjongen. Het heeft me nooit meer losgelaten. Voor een Oosterbeker is de Airborne Wandeltocht iets vanzelfsprekends.’’

Voor Gé Bijlsma, die als klein kind tijdens de Slag om Arnhem vast zat in een kelder en nog altijd achtervolgd wordt door schimmen van het oorlogsverleden, was de Airborne Wandeltocht dit jaar ook heel bijzonder. Hij raakte in gesprek met de Britse veteraan Lawrence Martin en beloofde hem dat hij het boek over zijn oorlogservaringen volgend jaar in de Engelse taal zal uitbrengen. ,,Voor de veteranen en hun families.’’

Poppy Appeal

Nabij de Airborne Begraafplaats heeft British Legion een tent ingericht waar mensen geld kunnen doneren voor de Poppy Appeal ten bate van de zorg voor veteranen die betrokken zijn geweest bij de oorlogen van toen en de oorlogen van nu. Heidi Thompson van de Holland Branch van British Legion raakt er in gesprek met een groep Denen die ieder jaar de wandeltocht meemaken. Ze vertelt over het grote aantal daklozen onder de Britse veteranen en wat de British Legion voor hen doet. Deen Lars Krogh mijmert intussen over de Tweede Wereldoorlog en 'het zinloze, stupide verlies van al die levens'. Ook hij komt ieder jaar vanuit Denemarken om zijn dankbaarheid te tonen. ,,We bezoeken altijd de Airborne Cemetery in Oosterbeek. En het is niet de enige plek waar de slachtoffers liggen. Er zijn er duizenden over de hele wereld.''

Aan het eind van de dag, als de rust was weergekeerd, stelt Ray Waller van British Legion vast. ,,De hele kraam is leeg en er is een enorm bedrag aan geld binnen gekomen'. Ook hij raakt maar niet uitgepraat over de hartverwarmende traditie van de Airborne Wandeltocht. ,,The whole day you see only people with a big smile of their face.'’