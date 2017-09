Vetplantjes vijf jaar in geluidsscherm A348, onderzoek moet nog beginnen

Dood

Falliet

Het bedrijf dat de bakken met vetkruid had geleverd, ging een jaar daarna failliet. Van de Veer: ,,En de professor van Alterra die het onderzoek zou doen, kreeg een andere baan bij Schiphol. Uiteindelijk nam een ander bedrijf het beheer van de bakken over en bleek het watergeefsysteem goed te werken. Er werden nog wat andere aanpassingen gedaan om het groen levend te houden. Zo werd op sommige plekken het plantenmengsel wat aangepast en versterkt.’’

Van lieverlee begon het vetkruid beter te groeien en kon er gekeken worden naar de positieve effecten op de omgeving. Van de Veer: ,,Toen is door een laboratorium onderzocht of de planten iets deden tegen het verkeerslawaai. Die bakken bleken iets te schelen, een vermindering van 7 decibel ongeveer.’’

Meten

Van een onderzoek naar fijnstof is het nog niet gekomen. ,,We hebben onderschat hoe lastig het is om een opstelling te krijgen waarbij je dat effect goed kunt meten. Sedum en mos, dat ook vaak gebruikt wordt op daken en wanden, blijken fijnstof op te eten en te gebruiken als bemesting, maar dan kun je het niet meer meten. Nu het bij ons beter groeit, hopen we volgend jaar iets te kunnen zeggen over of het fijnstof vermindert, en hoeveel dan.’’