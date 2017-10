Vier fans over Jannes, de onbetwiste koning van de piraten

,,Deze foto is gemaakt in het GelreDome op het eerste Piratenfeest, zo’n veertien jaar geleden. Ik ben al heel lang fan. Jannes is sympathiek en heel benaderbaar voor zijn fans. Na afloop van een concert gaat hij met iedereen op de foto, deelt handtekeningen uit en maakt vaak even een praatje met je. Dat doen niet alle artiesten, hoor. Sommigen zijn arrogant en vooral met zichzelf bezig. Maar zo is Jannes totaal niet. Ik ben wel benieuwd hoe dat vandaag in het GelreDome gaat, met zo veel fans.



Zijn muziek is ook superleuk. Als je zijn liedjes opzet bij een verjaardag dan is het meteen feest. Gevoelige nummers heeft hij ook. Bij de uitvaart van mijn vader hebben we veel van Jannes gedraaid. Ook Adio, amore, adio, een heel gevoelig nummer over afscheid. Als hij dat zingt bij een concert dan zie je veel mensen met tranen in hun ogen. Bij ons thuis vroeger luisterden we altijd naar Nederlandstalige muziek. Mijn zoontje van zeven is ook fan, hij pakt vaak een dvd van een concert. ‘Ik ga even Jannes kijken’, zegt hij dan.’’