Vier jaar celstraf geëist tegen Arnhemse loverboy

Brandje in ap­par­te­men­ten­com­plex in Vossenstraat laat bewoners schrikken

8:11 ARNHEM - Bij een appartementencomplex aan de Vossenstraat in Arnhem heeft afgelopen nacht een kleine brand gewoed. In de appartementen wonen mensen met een beperking. Een deel van hen raakte even in paniek, maar niemand raakte ernstig gewond.