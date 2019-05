Vier jongens door groep jongeren van mobiel beroofd in Sonsbeekpark

Gelderse politici reageren op Europese verkiezin­gen: ‘Ik zit er niet voor Gelderland, maar het hélpt wel’

17:19 ARNHEM/ OOSTERBEEK/ UBBERGEN - Of de mensen in de regio er iets aan hebben dat er nu vier leden van het Europees parlement wortels in de streek hebben? ,,Niet zo rechtstreeks. Maar ik kom iedere week naar huis, ben in de buurt, weet wat er speelt”, stelt Tineke Strik uit Oosterbeek, verkozen namens GroenLinks.