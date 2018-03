Kroegen 'Koningin van de Korenmarkt' blijven op slot

Oplevering Hof van Soeren gaat door, ondanks steenuilen

12:01 LAAG-SOEREN De huizen die dit jaar zijn gebouwd in de nieuwe wijk Hof van Soeren in Laag-Soeren mogen toch worden opgeleverd. De provincie Gelderland heeft de positieve rapportage van de gemeente Rheden over het welbevinden van de steenuilen in het gebied goedgekeurd. Daarmee zijn er geen beletselen meer voor oplevering.