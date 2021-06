Vijf aanhoudingen, Marcouch is te spreken over eerste stapavond sinds tijden in Arnhem: ‘Hing een goede sfeer’

Metershoge vlammen bij autobrand in Elderveld: vermoede­lijk opzet in het spel

25 juni ARNHEM - De brandweer in Arnhem is in de nacht van donderdag op vrijdag uitgerukt voor een autobrand in de Pettenstraat in de Zuid-Arnhemse wijk Elderveld. Bij de band was vermoedelijk opzet in het spel. De politie doet onderzoek.