Vijftien bekeuringen voor ‘hertengluurders’ op de Veluwe

Aanleiding tot de handhavingsactie was de toenemende overlast van mensen die in deze periode van het jaar na zonsondergang in het bos de hertenbronst willen meemaken. Mannelijke herten ‘burlen’ (maken lawaai vanuit hun keel) om concurrenten op afstand te houden en dat is een spectaculair gehoor.

De illegale bezoekers (het bos is na zonsondergang verboden terrein) knippen soms hekken door, laten zwerfafval achter in de natuur, verstoren flora en fauna, vertrappen planten of stropen zelfs dieren. Ook zijn er mensen die aan wildkamperen doen, zich laten insluiten in gebieden die 's nachts afgesloten zijn of zich buiten de paden begeven. Dit zijn allemaal strafbare feiten.

Het controlegebied was 268 vierkante kilometer groot

Aan de handhavingsactie namen twintig groene boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren specifiek gericht op de natuur) en zes politiebeambten deel, allen werkzaam in district Gelderland Midden. Het controlegebied lag ten noorden van Ede tot en met de Posbank, in totaal 268 vierkante kilometer. Het ging om gebieden als de Hoge Veluwe, het Deelerwoud, Hoog Deelen, de Loenermark, de Planken Wambuis, de Posbank, het buitengebied van Arnhem en Terlet.

In het controlegebied werden alle voertuigen en personen gecontroleerd op grond van de Wet op Economische Delicten (WED). Hieronder vallen overtredingen en misdrijven die in de natuur worden gepleegd. De WED geeft hiervoor zeer ruime controlebevoegdheden. De controle was mobiel met auto’s en er werd gescand met warmtecamera’s.

Er werd niemand op heterdaad aangehouden

De controle startte vrijdagavond om 19.00 uur en eindigde 's nachts om 01.00 uur. In totaal werden 28 personen gecontroleerd en 16 overtredingen geconstateerd. Het ging hierbij onder andere om mensen die zich bevonden in een gebied dat was afgesloten en om mensen die na zonsondergang in de natuur waren.

Ook was sprake van een poging een afrastering door te knippen. Vijftien personen ontvingen een proces-verbaal. Er werden geen personen op heterdaad aangehouden.