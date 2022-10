Vijftig boetes voor reizen zonder geldig vervoersbewijs

Toon je gevoel - ook woede en verdriet - zegt schrijver Jan: ‘Voor iedere emotie is tegenwoor­dig wel een pil’

ARNHEM - Arnhemmer Jan van Venrooy is gefascineerd door emoties. Hij schreef er een boek over. Het is een pleidooi voor gevoelens de ruimte geven in een door de ratio gedomineerde maatschappij. ,,Als je emoties onderdrukt, wordt je hoofd een gevangenis.”

18 oktober