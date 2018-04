Vitesse beperkt kaartverkoop voor cruciaal duel tegen FC Twente

Aanleiding voor de maatregel zijn berichten dat supporters van FC Twente kaarten kochten voor de tribunes in GelreDome die zijn bestemd voor de Vitesse-aanhangers. Het duel is cruciaal. Bij winst van Vitesse, dat strijdt voor een plek in de play-offs voor Europese wedstrijden, degraderen de Tukkers.

Buscombi

Het uitvak (met 800 plaatsen) was donderdag al geheel uitverkocht. In overleg met FC Twente is besloten het aantal plekken te verruimen naar 1.000, legt een woordvoerder van Vitesse uit. Voorwaarde is wel dat de Twente-aanhang alleen per bus naar Arnhem mag komen en niet met de auto, zoals aanvankelijk de bedoeling was.

Quote Het is in ieders belang dat de wedstrijd op een goede manier verloopt Vitesse-woordvoerder

Overigens lijkt het aantal fans van de bezoekende club dat kaarten kocht voor de thuistribunes mee te vallen, zegt de Vitesse-woordvoerder. Omdat kopers van een ticket zich moesten legitimeren, is dat eenvoudig na te gaan. ,,We hebben geen opvallende zaken gezien, maar het is in ieders belang dat de wedstrijd op een goede manier verloopt.’’

Onrust

Over het vooruitzicht dat Twentse supporters zich zouden mengen met het thuispubliek ontstond donderdag onrust onder de Arnhemse supportersschare. Vorig seizoen leek Feyenoord in GelreDome kampioen te kunnen gaan worden. Tussen het thuispubliek doken toen honderden Rotterdammers op, wat zorgde voor een explosieve sfeer.

Dit seizoen nam Vitesse, mede op aandringen van Supportersvereniging Vitesse, aan de vooravond van de thuiswedstrijd maatregelen om herhaling te voorkomen. Onder meer het aantal kaarten dat leden van de businessclub konden aanschaffen, werd beperkt.