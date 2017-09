Vitesse legt Airborne-veteranen in de watten, nu ze er nog zijn

Negentig-plus

Vitesse hoopte op de komst van minimaal drie veteranen. Het werden er uiteindelijk vijf. Het is het altijd afwachten hoeveel veteranen er naar de Airborne-wedstrijd komen in september. Een ding is zeker: het worden er elk jaar minder. ,,Dat kan ook niet anders, de veteranen zijn inmiddels de negentig ruim gepasseerd’’, vertelt Paul Koster, voorzitter van de supportersvereniging van Vitesse.



Al ruim voor aanvang van de wedstrijd meldt de eerste veteraan zich in het supportershome naast GelreDome. Het is Bill Cole (95) met zijn familie. De Engelsman is in het bezit van de hoogste Franse onderscheiding: la Chevalier de l' Ordre National de la Legion d'Honneur; vergelijkbaar met de Nederlandse Militaire Willems-Orde. Cole spreekt vloeiend Nederlands. ,,Ik ben in 1944 geland in Normandië en via België naar Nederland gekomen. Daar heb ik mijn vrouw ontmoet. Ik woon al 75 jaar in Doetinchem. Mijn vrouw is helaas een paar jaar terug overleden’’, vertelt Cole.