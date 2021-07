Vitesse plukt Duitse doelman Schubert weg bij Schalke 04

Op de pony naar school om diploma in ontvangst te nemen

6:00 SPANKEREN - Gezeten op de rug van zijn pony All-Star legde Beau van Dijk gisteren de afstand tussen zijn huis en de Vrijeschool in Zutphen af om daar zijn mavodiploma in ontvangst te nemen. De 16-jarige liet daarmee, op de allerlaatste dag dat het kon, zijn stille wens in vervulling gaan. Tevens loste hij daarmee een oude belofte aan zijn mentor in.