Vitesse richt besloten sfeervak in op Theo Bos-tribune

De club komt met het initiatief in overleg met diverse supportersgroeperingen, meldt Vitesse. Het speciale vak aan de zuidkant van GelreDome, in de vakken 112 en 113, moet de sfeer in het stadion bij wedstrijden van Vitesse een impuls geven. De club 'heeft het volste vertrouwen dat het een succes gaat worden'.



Samen met een aantal groepen supporters is besloten de kaartverkoop voor het sfeervak te reguleren: de aanhang gaat zelf in kaart brengen wie in het sfeervak plaats kan nemen. Die supporters worden vervolgens persoonlijk benaderd voor het kopen van een seizoenkaart voor het sfeervak, aldus Vitesse.



De club komt eind april met meer informatie voor seizoenkaarthouders in andere delen van het stadion