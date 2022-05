Vitesse sluit uit voorzorg deel Zuid-Tribune na onderzoek naar veiligheid GelreDome

De club noemt het een ‘proactieve voorzorgsmaatregel’, die over de hele breedte geldt voor de rijen 13 tot en met 18 op de Zuid-Tribune. ‘Het is belangrijk om te vermelden dat er geen enkele aanleiding is om voor de overige tribunedelen en tribunes aan de veiligheid te twijfelen’, stelt Vitesse in een verklaring. ‘De supporters kunnen dus veilig en verantwoord de wedstrijd bekijken en beleven.’

De staat van onderhoud in GelreDome is onder de loep genomen nadat Vitesse-supporters in De Goffert in Nijmegen door de tribune zakten terwijl zij de zege van hun club tegen aartsrivaal NEC vierden. Vervolgens bleek in het Nijmeegse stadion van alles mis. Dat was aanleiding om in heel Nederland onderzoek te doen naar de veiligheid van voetbalaccommodaties.