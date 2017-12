Vitesse waagt nieuwe poging stadion GelreDome te kopen

Vitesse doet een klemmend beroep op de provincie Gelderland die verkoop niet langer te blokkeren.

Vitesse-directeur Joost de Wit wijst erop dat het een trend in de voetbalwereld is dat voetbalclubs hun stadion weer in eigendom krijgen. AZ kocht dit jaar het AFAS Stadion terug en NEC bereikte vorige week een akkoord met de gemeente Nijmegen om de Goffert te kopen voor 7,6 miljoen euro.

Vitesse aast al jaren op het eigendom van GelreDome. De Wit vroeg dit voorjaar de provincie al om medewerking. Die kwam er niet direct, de Statenfracties wilden meer weten over het plan.

Die informatie heeft De Wit in een nieuwe brief aan de provincie gegeven. Daarin maakt hij duidelijk dat hij niet langer van plan is om ook de exploitatie van het stadion in eigen hand te nemen. Nu gaat het alleen om aankoop van het stadion.

Vitesse betaalt jaarlijks 1,8 miljoen euro huur en verwacht na aankoop minder geld aan onderhoud en financieringslasten kwijt te zijn. De provincie Gelderland, die ooit 11,3 miljoen euro meebetaalde aan de bouw van GelreDome, heeft een kettingbeding in handen, dat verkoop aan Vitesse verbiedt. Dat kettingbeding moet waarborgen dat GelreDome multifunctioneel blijft. Op overtreding staat een boete van 11,3 miljoen euro. Daarnaast kan de rechter een verkoop terugdraaien. De Wit vindt dat de provincie dat kettingbeding moet laten vallen.

Interesse

Gedeputeerde Jan Markink zegt dat hij de brief van De Wit bestudeert. Directeur Frans Gielgens van eigenaar Spes Bona is best bereid om met Vitesse over verkoop te praten. Spes Bona is onderdeel van de FGH Bank, die op haar beurt de financier was van vastgoedconcern Eurocommerce.

Na het faillissement van Eurocommerce kreeg Spes Bona een stel kantoren en GelreDome in handen. Die kantoren zijn in augustus verkocht aan een Britse belegger. Dat bedrijf had geen belangstelling voor GelreDome.