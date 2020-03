Vitesse wil huur stadion niet betalen; conflict met huisbaas GelreDome

Vitesse heeft een brief geschreven naar de exploitatiemaatschappij GelreDome, verantwoordelijk voor alle horeca in het stadion. Er is ook een brief uitgegaan naar Stadion Arnhem BV, de eigenaar van het complex.

De eredivisionist stelt in de documenten dat ‘alle inkomsten opdrogen’, terwijl het leeuwendeel van de vaste lasten ‘ongewijzigd’ is. De situatie is onhoudbaar, schrijft algemeen directeur Pascal van Wijk van Vitesse. De profclub wil in gesprek met de betrokken partijen om ‘tot een redelijke oplossing’ te komen, die voor alle partijen ‘billijk’ is.

Geen voetbal, geen inkomsten

Vitesse betaalt op jaarbasis 1,8 miljoen euro aan huur aan GelreDome. De Arnhemse club krijgt een bescheiden percentage aan inkomsten uit horeca. Nu er niet wordt gevoetbald, stelt de club, wordt ook niet gebruik gemaakt van het stadion. En er zijn ook geen inkomsten.

Van de Kuit begrijpt dat de inkomsten zijn verdwenen, maar wijst op goed ondernemerschap. Hij vindt dat Vitesse ‘een buffer moet hebben’. Hij gelooft ook niet in de noodzaak. ,,Je hebt niet kúnnen en niet wíllen betalen.”

De Russen

Hij staat op het standpunt dat Vitesse een rijke eigenaar heeft. Vitesse is sinds 2010 in buitenlandse handen. Er is in die tijd door de Russen al meer dan 150 miljoen in de club gestopt. Oyf heeft nu het meerderheidsbelang. Hij heeft afgelopen jaar nog de grote verliezen van de eredivisionist gedekt. Die bedroegen over het vorige boekjaar ruim 16 miljoen euro.