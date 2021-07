Vitesse winkelt bij Juventus: Deen Baden Frederiksen tekent voor drie jaar in Arnhem

Baden Frederiksen (21) is international van Jong Denemarken. Hij was afgelopen voorjaar actief op het EK. Daarin werden de Scandinaviërs in de kwartfinale uitgeschakeld door Jong Duitsland, de latere toernooiwinnaar. De hoogte van zijn transfersom is niet bekend.

Nordsjaelland, Juventus, Fortuna Sittard en Tirol

Baden Frederiksen brak als prof in 2017 door bij Nordsjaelland. In de zomer van 2018 nam Juventus de Deen over. Hij kwam in de opleiding van de ‘Oude Dame’ terecht.

In Turijn schoof Baden Frederiksen in 2019 door naar het team Onder 23 jaar. De spits werd vervolgens verhuurd aan Fortuna Sittard. Maar in Limburg kwam hij slechts tot twee duels, omdat de competitie door corona werd beëindigd.

Afgelopen seizoen werd Baden Frederiksen door ‘Juve’ verhuurd aan WSG Tirol. In de Oostenrijkse competitie scoorde hij achttien keer. In het bekertoernooi maakte hij één goal.

Speerpunt

Baden Frederiksen was een speerpunt van Vitesse in deze transferzomer. De Arnhemse club zag huurling Armando Broja in mei terugkeren naar Chelsea. De Deen moet nu voor doelpunten zorgen in de hoofdstad van Gelderland.

De eredivisionist wil ook de groepsfase van de Europa Conference League in. Daarvoor wachten op 5 en 12 augustus de eerste kwalificatiewedstrijden. De loting is daarvoor op 19 juli.

Vijfde nieuweling

Baden Frederiksen is na Toni Domgjoni (transfervrij overgekomen van FC Zürich), Julian von Moos (huur met optie tot koop bij FC Basel), Romaric Yapi (Brighton & Hove Albion) en derde keeper Daan Reiziger (transfervrij van Ajax) de vijfde nieuweling bij Vitesse. De club legde ook de huurlingen Jacob Rasmussen (Fiorentina) en Loïs Openda (Club Brugge) voor een nieuw jaar vast.