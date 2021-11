Vitesse zonder Darfalou en jonge vader Gong naar Frankrijk

Vitesse voetbalt donderdagavond in Stadion Roazhon Park tegen Stade Rennais. De aftrap in de Bretonse hoofdstad is om 18.45 uur.



Vitesse zit in Frankrijk dun in de keepers, nu Markus Schubert is geschorst. Daan Reiziger (blessure) en Eric Verstappen (later ingestroomd en dus niet ingeschreven) zijn ook niet beschikbaar. Buiten Jeroen Houwen zijn nu de jeugdkeepers Nigel van Haveren (18) en Job Froeling (19) mee naar Rennes.



De arbitrage in Roazhon Park komt uit Noorwegen. Espen Eskas is de scheidsrechter van dienst. Hij wordt ondersteund door Kim Thomas Haglund en Øystein Ytterland. Vierde official Kristoffer Hagenes.