Vluchtelingen zien koninklijke verjaardag als meer dan welkome afleiding: ‘De situatie thuis is even uit je hoofd’

ARNHEM - Een geweldig feest in een mooie en geweldige stad. Oksana, Sleman en Anastasia, drie vluchtelingen uit Oekraïne, komen woorden tekort om uit te leggen hoezeer ze het in Arnhem naar hun zin hebben.

Op de vraag of ze weten wat er woensdag wordt gevierd steekt Oksana Kilyra met bijna kinderlijk enthousiasme een vinger op en geeft meteen antwoord. ,,The King's birthday", klinkt het zeer beslist in het Engels. Kilyra is een vluchteling uit Oekraïne en verblijft in één van de schepen onder de Nelson Mandela brug. Ze gaat de stad in met lotgenoten Anastasia Breoluk en Sleman Rakhman. En ja, alle drie willen graag vertellen over hoe ze als vluchteling Koningsdag beleven.

,,Het is heerlijk om van de boot af te kunnen en de stad in te gaan. Het geeft afleiding, de situatie thuis is even uit je hoofd. Pas terug op de boot dringt pas weer door waarom we niet thuis kunnen zijn", zegt Kilyra die voor de wat langere antwoorden hulp van Rakhman nodig heeft omdat die het beste Engels spreekt en haar antwoorden kan vertalen. Soms ook om te verduidelijken, want ze wil het liefst zelf antwoord geven. ,,Om mijn Engels te oefenen, het is belangrijk om je verstaanbaar te maken", zegt de Oekraïnse.

Kans om dankbaarheid te tonen

Afleiding en gewoon genieten van een normaal leven in een mooie stad is ook het antwoord van Breoluk en Rakhman als ze naar hun beleving van Koningsdag wordt gevraagd. Het trio geeft daarna aan vooral blij te zijn om door de pers aangesproken te worden omdat ze zo hun dankbaarheid voor de opvang in Arnhem kunnen uitspreken.

Quote We hadden eerlijk gezegd niet verwacht dat we zo goed zouden worden opgevangen

,,In een mooie stad, waar je normaal over straat kunt en veel aardige mensen wonen", vullen de drie elkaar aan. ,,We hadden eerlijk gezegd niet verwacht dat we zo goed zouden worden opgevangen. Er zijn ontzettend mensen die hulp bieden, de kinderen kunnen sporten, naar de bioscoop en belangrijker nog, naar school.”

Opvang heeft ons verrast

Voor Rakhman, zoon van een Koerdische vader en Oekraïnse moeder, was de keuze voor Nederland een bewuste. ,,Ik heb thuis, in Mariopoel alles verloren. Van mijn bedrijf is niets meer over. En mijn broer woont hier al langer, hij heeft ook de Nederlandse nationaliteit. Dus ik wist al veel over Nederland, maar de manier zoals we hier worden opgevangen heeft me toch verrast.”

Rakhman hoopt dan ook te kunnen blijven en ook Breoluk wil dat. ,,Het is hier mooi, ik hoop zo snel mogelijk een baan te vinden. Ook om te kunnen sparen voor de opleiding van mijn zoon.”

Quote Jullie roken waar kinderen bij zijn, dat is bij ons onbestaan­baar Sleman Rakhman, Na overleg met Oksana Kilyra en Anastasio Breoluk

Hebben de drie dan geen enkele kritische noot over hun verblijf in Arnhem? Een vraag die pas na overleg tussen de drie kan worden beantwoord. ,,Ja, we zien hier mensen roken waar kinderen bij zijn. En jongeren, in onze ogen nog kinderen, die zelf roken. Dat is bij ons onbestaanbaar.”