Vluchtende inbrekers die met 180 over de A12 slalommen moeten de cel in, vindt OM

Over de vluchtstrook

Het drietal stopte woensdagavond 11 oktober 2017 rond kwart over elf bij een tankstation aan de IJsseloordweg in Arnhem om drinken te halen. Politieagenten ontdekten dat het kenteken gerelateerd was aan inbraken.



Toen ze net weg reden gaf de politie een stopteken om de auto te kunnen controleren. De auto minderde snelheid, maar ging er op het laatst snel vandoor, om via Velperbroek de A12 op de vluchten.



Met gedoofde lichten en een snelheid van 180 kilometer vloog de auto over de vluchtstrook en rechts en links ander verkeer voorbij. Bij Duiven namen ze even de afrit, om vervolgens de tegenovergelegen oprit weer op te rijden, waar de kruising helemaal niet op is ingericht. Weer ging het 180 via de vluchtstrook, tot de auto in Duitsland de afslag Rees nam en crashte.