Volgend jaar minder vluchtelingen met status naar Arnhem

Schoolgebouw veilig, Leerpark Presikhaaf maandag weer open

4 november ARNHEM - Alle leerlingen van Leerpark Presikhaaf in Arnhem kunnen maandag weer naar school. Het gebouw is veilig, blijkt uit het onderzoek naar de vloerconstructie. Dat laat Leerpark Presikhaaf in een persbericht weten. De ouders van de leerlingen zijn vanmiddag op de hoogte gebracht.