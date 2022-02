Volkshuisvesting zet tiny houses in de etalage: ‘We zoeken één nieuwe eigenaar voor twaalf huisjes’

Omdat het maar niet lukt een nieuwe plek voor de tiny houses te vinden, zoekt de woningcorporatie een nieuwe eigenaar. Het is de bedoeling dat die alle twaalf de minihuisjes in één keer overneemt. ,,Het is te veel rompslomp om de huisjes apart te verkopen”, zegt Christel Krebber, assetmanager bij Volkshuisvesting.



Volgens Krebber is de woningcorporatie met een aantal partijen in gesprek. ,,Maar het is een lastig product om te verkopen. Er is wel belangstelling voor tiny houses, maar er is geen grond waar ze kunnen staan.”