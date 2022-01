Voor 1 euro van en naar Arnhemse winkelcentra: het kan straks met Max Mobiel dankzij dit nieuwe servicepunt

Column Remco Kock ‘Die motherfuc­ker kwam van achteren en stak me in mijn rug’, zei hij. Ik las nu niet meer in mijn boek

,,Hoe heet die ziekenhuis ook alweer? Rijn, Rijn…” ’s Avonds stond ik in een boek te bladeren, toen een jongen zijn telefoon had opgenomen. Omdat er in de bibliotheek een zwijgcultuur heerst, luisterden aan tafels studerende meisjes en ik automatisch mee.

20 januari