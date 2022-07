Voor de attracties en musea in de regio is het na twee jaar corona eindelijk weer ‘een zomer als vanouds’

,,We hebben weer normale bezoekersaantallen", zegt Dienke Geurtz, directeur van De Spelerij in Dieren. ,,De mensen komen weer.” Volgens Ronnie Weijers, directeur van het Airborne Museum in Oosterbeek, is het bijna net zo druk als voor de coronacrisis. ,,Ik denk dat we op 95 procent van het bezoekersaantal voor corona zitten. We zien ook weer Engelsen, Duitsers en Denen. 20 tot 25 procent van onze bezoekers komt uit het buitenland. Die hebben we twee jaar moeten missen.”