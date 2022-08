Voor de Zonnebloem is Arnhem onbereikbaar door laag water: ‘Dan lopen we vast’

Het cruiseschip MPS de Zonnebloem kan thuishaven Arnhem niet meer bereiken door de lage waterstand in de Rijn. ,,Ons 115,8 meter lange schip heeft een diepgang van 1,80 meter en de waterstand in Arnhem is slechts 1,70 meter. Dan lopen we vast of we lopen het risico op veel schade aan ons schip", zegt kapitein Jolle Wietse Visser.

Hij is nu gedwongen om uit te wijken naar Lelystad. Omdat het schip dat is aangepast voor mensen met een lichamelijke beperking de Rijn niet op kan, maakt hij nu een ronde op het IJsselmeer. Langs steden als Enkhuizen en Hoorn. ,,Onze gasten kunnen daar een stadswandeling maken onder begeleiding van een lokale gids of er zelfstandig met een Zonnebloemvrijwilliger op uit. De beleving aan boord en de vaarvakantie is nog steeds bijzonder.”

Niet meer terug naar Arnhem

Terug naar Arnhem gaat niet. ,,Veel eerder dan verwacht, staat het water in Arnhem ook te laag, waardoor we aanstaande zaterdag al niet meer terug kunnen keren naar Arnhem", zegt de kapitein. De Zonnebloem is nu aan het regelen om alle gasten van Lelystad naar Arnhem te brengen. ,,Dat is een hele operatie”, zegt Marc Damen, directeur van Nationale Vereniging de Zonnebloem.



Er zijn ruim zestig gasten aan boord met een lichamelijke beperking. ,,We zijn nu aan het inventariseren wie aangepast vervoer nodig heeft om weer veilig thuis te komen”, zegt Damen. Er zijn ook nog eens zestig Zonnebloemvrijwilligers aan boord om de gasten een onvergetelijke vakantie te bezorgen. ,,We zorgen dat iedereen weer veilig thuis kan komen.”

Nauwelijks regen

Omdat er in Zuid-Duitsland en Zwitserland nog nauwelijks regen wordt verwacht en de waterstand in de Rijn daardoor laag blijft, verwacht de kapitein niet snel naar Arnhem te kunnen terugkeren. ,,Het zal voor iedereen even schakelen zijn dat we de komende weken vanuit Lelystad vertrekken en uitschepen.”