Voor het eerst in jaren meer misdaad in deze regio: online oplichting explodeert

ARNHEM - Het aantal misdrijven in Oost-Nederland is voor het eerst in jaren weer gestegen. In 2019 registreerde de politie ruim 123.000 misdrijven, bijna 6.000 meer dan een jaar eerder. Met name het aantal meldingen van digitale criminaliteit, maar ook drugs- en wapenhandel baart de politie zorgen.