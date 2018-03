Voorbereiden op de marathon in Arnhem: ‘Hier kan de Elfstedentocht op worden verreden’

'Museum Arnhem past goed in voormalig warenhuis V&D'

8:14 ARNHEM - Strijbosch Thunnissen Makelaars biedt het huidige pand van Topshelf in Arnhem aan als nieuwe locatie voor Museum Arnhem. ,,We denken dat het een heel geschikte plek is in de binnenstad’’, verklaart Jacco Vogelaar van de vastgoedbemiddelaar. ,,Met veel ruimte bovendien, bij elkaar 13.000 vierkante meter.’’