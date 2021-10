Voorstanders van afsluiting Posbank voelen zich geschoffeerd. ‘We zijn furieus. Dit laten we niet over onze kant gaan’

Arnhemmer (28) stak stijf van de coke levensge­vaar­lij­ke mortierbom af, maar hoeft niet de cel in

15 oktober ARNHEM – Een 28-jarige Arnhemmer heeft in november vorig jaar in de Geitenkamp een uiterst gevaarlijke ontploffing teweeg gebracht. Hij mag van geluk spreken dat er geen gewonden zijn gevallen, aldus de rechtbank vrijdag in haar vonnis. ,,Het had veel erger kunnen aflopen.”