Voorzichtig dacht ik al wat aan Arnhem. Aan een terugkeer viel niet te ontkomen.

Gelukkig verplicht niemand je een kano te huren en achter de file aan te sluiten. Dat deden we dus ook niet. We zwommen onder Le Pont d’Arc door, ’s morgens vroeg, de grote drukte vooruit. Een soort Arc de Triomphe is dat, uitgehouwen door de Ardèche. Het maakte de 1077 kilometer die we er vanaf Arnhem voor hadden moeten rijden de moeite waard.