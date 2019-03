Voorzitter Arnhemse voetbalclub MASV zit vast voor schietpartij

K. kreeg zondagavond ruzie met een jonge Arnhemmer in een kroeg op de Korenmarkt. De man zou hem achterna zijn gekomen. Bij de woning van K. aan de Brunelsingel in de wijk Malburgen-West kwam het opnieuw tot een botsing. K. zou zich daarbij zo belaagd hebben gevoeld dat hij vervolgens zou hebben geschoten. De twee zouden al langer met elkaar in onmin leven.

De 40-jarige Arnhemmer werd direct aangehouden. Het politie-onderzoek deed in en rond de woning tot diep in de nacht sporenonderzoek. De advocaat van K. wil niets over het schietincident kwijt. Zijn cliënt zit in verzekering en wordt deze week voorgeleid.

Bom

Bij voetbalclub MASV is het nieuws dat de preses in voorarrest zit ingeslagen als een bom. Vanwege de vakantie en het carnaval heeft het bestuur nog niet bijeen kunnen komen, zegt een woordvoerder. ,,Dat moet nog gebeuren. Eef heeft keihard voor club gewerkt. Of hij voorzitter kan blijven? Geen idee. Dat zal het bestuur moeten uitmaken.”

K. gold als het boegbeeld van de kleine volksclub onder de rook van GelreDome. Hij haalde goede sponsoren binnen en betrok oud-Vitessespelers Nicky Hofs, Tim Cornelisse en Jhon van Beukering bij de club. Van Beukering stopte als trainer. Voor volgend seizoen is Roberto Straal vastgelegd.

K. wilde MASV omhoog stuwen. De volkszanger wilde af van het imago van MASV als feestclub. De club boekte sportieve successen, promoveerde twee keer, was finalist in de districtsbeker en maakt kans op het kampioenschap in de derde klasse van het zondagvoetbal.

Geen beste reputatie

MASV heeft geen beste reputatie. Buurtbewoners klagen vanwege de feesten in de kantine geregeld over geluidsoverlast. Ook op het veld gaat het weleens mis. K. deed wat hij kon om juist clubblazoen op te poetsen. ,,We willen af van het negatieve stempeltje. Daarom blijf ik benadrukken: maak geen trammelant. Ongeacht de beslissing, accepteer het fluitje van de scheidsrechter", zei K. in een interview eerder in de Gelderlander.