Vrachtwagen schiet door middenberm A12 en botst op twee andere trucks

De weg raakte door de chaos compleet geblokkeerd, waardoor het verkeer in de omgeving maandag volledig vastloopt. Het getroffen deel van de A12 is vermoedelijk tot 20.00 uur dicht, meldt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.



In en om Arnhem staat het door het ongeluk overal vast. Behalve de A12 stroopt het op de A50 in beide richtingen op. Ook de Utrechtseweg, de Pleijweg en de A325 van Nijmegen naar Arnhem kampen met grote drukte.



De wegbeheerder adviseert om te rijden via de A50, A15 en A325. In de richting van Utrecht wordt verkeer over de vluchtstrook geleid. Om het ingesloten verkeer erlangs te laten, haalt Rijkswaterstaat de vangrail eruit.