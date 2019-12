Vrachtwagen valt stil: kilometerslange file op A50 richting Arnhem

Dumper drugsafval betrapt in Giesbeek, verliest vaten bij vlucht en mogelijk gepakt in Arnhem

2:27 GIESBEEK - Een groot aantal vaten met drugsafval is maandagavond voor een boerderij aan de Bandijk in Giesbeek gedumpt. In Arnhem hield de politie een bestuurder van een busje aan, die mogelijk betrokken was bij de dumping.