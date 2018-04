Vragen over snelheid Matsersingel

Vrijwilligers 'Bij Luctor et Emergo zie je mensen echt opbloeien'

16:56 ARNHEM - Scouting in een rolstoel: het lijkt niet de meest logische combinatie. Toch is dat precies wat er gebeurt bij Luctor et Emergo, een scoutingvereniging voor mensen met een fysieke of mentale beperking. Iris van Keulen (25) begeleidt er al drie jaar een groep van zeven mensen met een lichte beperking, de 'explorers'.