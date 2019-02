Vriendin slachtoffer schietincident: ‘Ik wist niet dat het bij mij thuis was gebeurd’

video Politie doet inval in flatwoning in Arnhem naar aanleiding van schietinci­dent

10:02 ARNHEM - Het arrestatieteam van de politie heeft maandagavond rond 22.30 uur aan de Lange Wal in Arnhem een inval gedaan in een flatwoning. Er bleek niemand in de woning aanwezig te zijn. De inval werd gedaan naar aanleiding van het schietincident in Arnhem maandagmiddag aan de Corrie Tendeloostraat.