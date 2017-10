Vrouw (91) uit Oosterbeek overleden door aanrijding met bestelbus

OOSTERBEEK - Een 91-jarige inwoonster van Oosterbeek is in het ziekenhuis overleden, nadat ze afgelopen vrijdag met haar fiets in botsing kwam met een bestelbus in haar woonplaats. Ze raakte gewond en werd aanvankelijk voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Daar is ze later overleden.