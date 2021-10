Vrouw die Velpenaar doodstak en lijk verstopte na vijf jaar klaar met gedwongen tbs

Bewoner (60) is slachtof­fer misdrijf Kemphaan­plein Velp

24 maart VELP - De dode man die vrijdagnacht is aangetroffen in een woning aan het Kemphaanplein in Velp blijkt een 60-jarige man te zijn. Hij is de bewoner van het pand. De politie meldt dinsdagmiddag dat de recherche dat heeft vastgesteld. In de zaak werden direct vier verdachten aangehouden.