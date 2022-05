Vrouw getroffen door kogel bij schietincident aan Kinkelenburglaan in Arnhemse woning

ARNHEM - Bij een schietincident in een woning aan de Kinkelenburglaan in de Arnhemse wijk Presikhaaf is een vrouw gewond geraakt aan haar arm. De politie is in groten getale aanwezig. Wat er zich precies heeft afgespeeld, is nog onduidelijk.