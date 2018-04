Vuurwerkshow Koningsdag Arnhem wéér onzeker

Grotere kans op vervolging ouders overleden baby Jairo na 'blunder' OM

13 april ARNHEM/ AMSTERDAM - Een opvallende ontwikkeling in de al jaren voortdurende kwestie rondom de dood van de Arnhemse baby Jairo in 2010: het openbaar ministerie blijkt vijf jaar geleden wél op tijd in hoger beroep te zijn gegaan. Dat bleek vrijdag bij het gerechtshof van Amsterdam. De kans op strafvervolging van de ouders is daarmee in één klap weer een stuk groter geworden.