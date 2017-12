Vuurwerktips van dierendokter Koen

video Bord van rebel Oerlemans eert vertrekkend burgemeester Van Eert

11:38 BEUNINGEN - Hij denkt dat het de laatste keer is dat hij zo'n stunt zal uithalen. Beunings oud-politicus en erkend rebel Henk Oerlemans is tenslotte 76 jaar oud. Het hoofd is nog in topconditie maar het lijf laat hem steeds vaker in de steek. ,,Maar voor Carol van Eert wilde ik per se iets bijzonders doen.’’