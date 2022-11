Waarom is het in november zo druk op de weg?

In onze regio slibden de snelwegen donderdagochtend al snel dicht. Op de A12 bijvoorbeeld, van Duitsland richting Arnhem, bij de afrit Beek-Duiven. Daar was vanwege een ongeluk een rijstrook dicht. Ook rond Nijmegen/Wijchen stonden er flinke files: het was ’s ochtends vroeg aansluiten in de rij op de A73, ter hoogte van knooppunt Ewijk. En op de A50 richting Arnhem stond donderdagochtend zo’n 10 kilometer file.

Lees ook Chaotische ochtendspits in Gelderland: ook vanavond dramatische verwachtingen

De herfst is de drukste periode van het jaar, zegt Arnoud Broekhuizen, manager van de ANWB Verkeersinformatie. Waarom is dat?

Hoe meer mensen naar kantoor moeten, hoe drukker het is op de weg. Zeker als het slecht weer is kiezen veel mensen voor de auto, in plaats van de fiets of het OV. ,,Normaal staan er in oktober ook veel files, maar we hadden een prachtig najaar. Vanochtend regende het, dus er staat gelijk een boel file”, vertelt Broekhuizen. Het slechte weer zorgt er ook voor dat mensen meer afstand houden en langzamer gaan rijden. ,,De capaciteit van de weg wordt dus minder. Er is minder ruimte om alle auto's kwijt te kunnen, waardoor er sneller files ontstaan”, zegt hij.

Waarom hebben we in de winter minder files?

De komende maanden blijft het waarschijnlijk regenachtig en koud. Toch staan er in de winter vaak minder files dan in de herfst. ,,Dan zijn er weer meer mensen op vakantie, denk aan de wintersportliefhebbers of mensen zonder kinderen. Het aantal files neemt half februari weer toe tot half april. In de zomer is het rustig, en dan half oktober begint het weer drukker te worden op de weg. Elk jaar gaat het volgens ditzelfde patroon.”

Althans, de coronacrisis heeft wel verandering gebracht in het fileprobleem. ,,In vergelijking met de periode, 1 april tot 15 november 2019, hebben we nu 10 tot 12 procent minder files. Dat is een groot verschil”, zegt Broekhuizen. ,,Het is nu voornamelijk op dinsdag en donderdag. Dan zitten we gemiddeld zo'n 2 procent onder het gemiddelde fileniveau van 2019. Op maandag is dit bijvoorbeeld 37 procent minder.”

We gaan voornamelijk op dinsdag en donderdag naar kantoor

De verklaring volgens Broekhuizen: werknemers gaan vooral op dinsdag en donderdag naar kantoor. ,,Opvallend is ook dat ze nu later van huis vertrekken. De piek van de ochtendspits lag rond 08.30 uur, dit was 08.00 uur.” Het half uur verschil komt mogelijk doordat mensen later beginnen met werken. ,,Het kan zijn dat werkgevers soepeler omgaan met werkuren.”

Een andere verklaring is dat de files nog niet bij mensen in het systeem zitten. ,,Tijdens de coronacrisis moesten we thuiswerken. Alleen de mensen die niet konden thuiswerken waren nog op de weg, wat dus zorgde voor veel minder files. Nu mag iedereen weer naar kantoor en hebben mensen misschien nog niet het gevoel dat ze files moeten vermijden.”

De piek voor de avondspits ligt nog wel steeds rond 18.00 uur.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.