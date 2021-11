Waarom Parenco grond- en geen rivierwater gebruikt: ‘Voor de productie van papier is zuiver water nodig’

Galerij­flats in Arnhemse wijk Immerloo van het gas af

ARNHEM - Bij elkaar 456 flatwoningen in de Arnhemse wijk Immerloo gaan de komende jaren van het gas af. Er wordt straks elektrisch gekookt en het warme water komt via de leidingen van de stadsverwarming. Deze week is al een begin gemaakt met de vernieuwing van de woningen in de vier flats aan het Brandenburgseplein en het Kleefseplein.

30 oktober