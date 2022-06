Waarom zijn al die gemeentebesturen zo mannelijk? ‘Vrouwen steken hun vinger niet op’

Een kijkje achter de bouwhekken bij Rijnstate Elst

ELST/ARNHEM - Geïnteresseerden kunnen zaterdag 18 juni een kijkje nemen in dagziekenhuis Rijnstate Elst, dat in aanbouw is. Op de Dag van de Bouw laten Berghege Heerkens Bouwgroep, Unica en Rijnstate belangstellenden op de bouwplaats naast NS-station Elst toe.

9 juni