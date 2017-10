Waarschuwing voor grote hinder rond concert Stones in Arnhem

De laatste kaarten voor het optreden in het kader van de Europese tour 'NoFilter' gingen afgelopen week over de toonbank.



GelreDome is daarmee uitverkocht en dat betekent dat de show van The Stones en voorprogramma Leon Bridges wordt bijgewoond door zo'n 33.000 muziekliefhebbers. GelreDome gaat zondagmiddag om 17.00 uur open voor publiek. Het optreden is naar verwachting rond 23.00 uur afgelopen.



De autoriteiten in Arnhem houden rekening met verkeersoverlast bij GelreDome en de parkeerplaatsen bij Burgers' Zoo, Winkelcentrum Kronenburg, de Rijnhal en het OHRA-gebouw tot een uur na afloop.